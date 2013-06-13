У США відкрили справу на автора витоку про роботу спецслужб

Про це заявив директор ФБР Роберт Мюллер, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Відповідну заяву Мюллер зробив під час виступу на засіданні в Палаті представників США. Він зазначив, що влада вживає всіх заходів, щоб притягнути до відповідальності винних у витоці секретних документів.

Едвард Сноуден передав журналістам документи, що доводять, що американські спецслужби ведуть стеження за телефонними переговорами та інтернет-листуванням іноземних громадян. Перші публікації на основі переданих Сноуденом матеріалів з'явилися в The Guardian і The Washington Post на початку червня, а 9 червня газети відповідно до побажання Сноудена розкрили його особу. До цього моменту інформатор вже перебував у Гонконзі.

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Влада США визнала, що стеження за листуванням і переговорами дійсно ведеться, проте воно повністю відповідає конституції США. Зокрема, Мюллер заявив, що спостереження стосується телефонів, на які відбувалися дзвінки, їх тривалості та точної дати телефонних переговорів, але не змісту. Раніше в національній розвідці США стверджували, що стеження стосується тільки підозрюваних у тероризмі осіб, які не є громадянами США і знаходяться за межами Сполучених Штатів, а директор АНБ Кіт Александер стверджував, що за допомогою цих заходів було відвернено десятки терактів.

Сноуден працював на різних посадах в ЦРУ і АНБ до 2009 року, після чого був аналітиком в приватних компаніях, що виконували в тому числі і контракти спецслужб. З останнього місця роботи - компанії Booz Allen Hamilton Holding - Сноуден був звільнений після того, як розкрив свою особистість як інформатора. У своєму останньому інтерв'ю, яке Сноуден дав китайській газеті The South China Morning Pos, він стверджував, що планує залишитися в Гонконзі незважаючи на небезпеку, що загрожує йому екстрадицію до США.