Ассанж радить Сноудену просити притулку в Росії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал Russia Today.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова розглянути звернення Сноудена про надання політпритулку, якщо воно надійде. Міністр закордонних справ Сергій Лавров пізніше зазначив, що формальний запит поки не надходив, але підтвердив готовність Росії його розглянути.

Відповідаючи на запитання журналіста, Ассанж заявив, що Сноудену варто розглянути пропозицію Росії, а також шукати таких можливостей у країнах Латинської Америки. За його словами, з оприлюднених Сноуденом документів випливає, що 99% переговорів, які ведуть латиноамериканські країни, відстежуються США, саме тому уряди країн регіону можуть мати "особистий інтерес" у цій ситуації. "Росія, звичайно, все розуміє, і Путін розуміє, що відбувається. Якщо ця пропозиція була висловлена, навряд чи вони позадкують", - зазначив Ассанж.

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Британська газета Guardian повідомила минулого четверга з посиланням на наявний в її розпорядженні секретний ордер суду, що американській телекомунікаційної компанії Verizon наказується протягом трьох місяців щодня передавати владі США дані про дзвінки своїх клієнтів. Washington Post, у свою чергу, повідомила про існування секретної програми PRISM, в рамках якої спецслужби отримують доступ до даних найбільших світових IT-компаній.

Співробітник американської консалтингової компанії Booz Allen Едвард Сноуден, перебуваючи в Гонконгу, заявив про свою причетність до передачі журналістам секретних даних. Він пояснив свої дії прагненням до справедливості і неприйняттям втручання в приватне життя. Наразі про місце перебування Сноудена нічого не відомо, імовірно, він все ще залишається в Гонконзі.