Допомога постраждалим від повені коштуватиме Німеччині 8 мільярдів

Про це сьогодні сказала в Берліні канцлер Ангела Меркель після зустрічі з земельними прем'єр-міністрами, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Нам вдалося зробити великий крок вперед", - зазначила глава німецького уряду. Вона підкреслила, що питання про конкретну суму поки залишається відкритим, оскільки "на сьогоднішній день ми не знаємо точного розміру шкоди". За словами Меркель, враховуючи підвищення держвидатків у світлі надання фінансової допомоги постраждалим від паводку, уряд має намір якнайскоріше розробити проект додаткового бюджету.

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"Ми вважаємо, що сума в 8 млрд євро є реалістичною для такого фонду", - підкреслила раніше прем'єр-міністр Тюрінгії Крістіне Ліберкнехт. Питання фінансування ще належить обговорити, швидше за все суму до фонду уряд і землі внесуть в рівних частках, додала політик.

Створення фонду - "важливий знак солідарності з постраждалими регіонами та з людьми, які там проживають", - підкреслила Ліберкнехт.

Всі необхідні законодавчі процедури, пов'язані з процесом формування фонду, планується завершити до 5 липня.