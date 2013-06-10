Тисячі німців потребують евакуації через прорив дамби на Ельбі

На сході Німеччини більше 23 тисяч людей потребують евакуації через прорив дамби на річці Ельба поруч з Магдебургом, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

Після тривалих дощів вода в річці піднялася до рекродного рівня 7,48 метрів (на 5 метрів вище звичайного).

Як повідомляє Німецька хвиля, у Магдебурзі евакуйовано 23 500 людей. Паводок наближається до Бранденбурга.

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Рятувальники екстрено вивезли з міст і сіл навколо Акена більше восьми тисяч осіб.

Повінь знеструмила багато районів країни, і влада оцінює завдані збитки на суму понад € 6 млрд. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла виділити € 100 млн допомоги постраждалим територіям.