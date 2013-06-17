У Болгарії тривають антиурядові мітинги

Майже п'ять тисяч людей зібралися сьогодні в Софії на площі Незалежність, протестуючи проти уряду Болгарії. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

Натовп скандує гасла "мафія" і "відставка", що вже стали традиційними. Поліція перекрила рух автотранспорту на всіх головних вулицях в центрі міста. Очікується, що протестуючі незабаром вирушать до парламенту республіки. Як і в попередні дні, акція протесту носить мирний характер, її учасники не вступають в конфлікт з поліцією.

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В останні дні в Болгарії проводяться багатотисячні антиурядові мітинги у зв'язку з призначенням 14 червня головою Державної служби національної безпеки (ДСНБ) Деляна Пеєвські - депутата від партії Рух за права і свободи, від партії, що представляє турецьку етнічна меншину. Незважаючи на його рішення відмовитися від даного поста і визнання владою своєї кадрової помилки, антиурядові протести в найбільших містах країни тривають.

Президент Болгарії Росен Плевнелієв запропонував сьогодні представникам парламентських партій обговорити в рамках Консультативної ради з національної безпеки (КСНБ) план виходу з політичної кризи. Засідання КСНБ призначено на 20 червня. "Моя позиція ясна. Я перестав довіряти уряду, проте це не означає, що я не готовий працювати з ним у рамках конституційних повноважень", - зазначив глава держави.