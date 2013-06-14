ЗМІ: Болгари масово мітингують проти олігарха на чолі служби нацбезпеки

Демонстранти скандують "відставка", "мафія". Про це повідомляє ІТАР-ТАРС. Як повідомляє bgnews.bulgar-rus.ru, їх невдоволення викликане тим, що службу національної безпеки очолив відомий медійний магнат.

Рух автотранспорту на площі Незалежності, де розташовані Рада міністрів і адміністрація президента республіки, повністю заблоковано. Незважаючи на зливу, протестувальники не розходяться.

Понад 500 чоловік вийшли на вулиці другого в країні міста за величиною - Пловдива. Протестувальники організували мітинг-ходу.

У Варні майже 250 осіб блокували вулицю, до якої прилягає будівля міської адміністрації.

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Депутат Делян Пеєвскі від Руху за права і свободи, що представляє турецьку етнічну меншину, обраний парламентом новим головою ДСНБ. Його кандидатура була запропонована прем'єр-міністром республіки Пламеном Орешарські.

Президент Росен Плевнелієв у зв'язку з вибором нового глави ДСНБ скасував свою участь у церемонії відкриття мосту через Дунай в місті Відін і призначив проведення позачергового засідання КСНБ на 20 червня. "Я скликаю засідання Консультативної ради з національної безпеки, на якому очікую, що прем'єр-міністр обґрунтує своє рішення. Мій кредит довіри вичерпаний. Не можу погодитися з тим, що керівник однієї з найважливіших державних служб вибирається за 15 хвилин, без будь-яких дебатів, концепції, обґрунтувань. Це неприпустимо ", - зазначив Р.Плевнелієв.

"Ми зобов'язані бути відкритими перед болгарським суспільством і мотивувати кожну свою дію. Цього сьогодні не сталося. Наполягаю, щоб Народні збори негайно переглянули своє рішення", - додав президент.