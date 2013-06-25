Головний санлікар РФ закликав росіян до харчового патріотизму

Керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко заявив, що його відомство не планує додаткових перевірок суші-барів влітку, але закликав росіян проявити харчовий патріотизм і відмовитися від страв японської кухні.

"Навіть якщо всі ці суші-бари почнуть разом дружно маніфестно ігнорувати санітарні правила, погоду це не зробить. Їх, слава Богу, мало у нас", - сказав він сьогодні на брифінгу в Москві, - повідомляє РІА Новости.

На думку Оніщенка, основний сегмент громадського харчування лежить в області традиційної кухні, якщо не зважати на "екзотичні винятку типу Макдональдса"." До суші-барів ми ставимося з такою ж настороженістю з точки зору культури, але виділяти їх в особливий фрагмент контролю ми не припускаємо ", - пояснив глава Росспоживнагляду.

Оніщенко також зазначив, що фахівці сподіваються на високу свідомість і харчової патріотизм громадян, і сподіваються, що росіяни відмовляться від страв японської кухні.

Геннадій Онищенко також закликав росіян не шукати пригод на свій шлунково-кишковий тракт, і не захоплюватися стравами японської кухні, зокрема суші та ролами, оскільки більшість з них містить сиру рибу.