НАТО не поспішає приймати Грузію

"Участь у місії в Афганістані не означає вступу до НАТО, для того, щоб вступити до НАТО, потрібно задовольняти деяким критеріям, необхідні фундаментальні реформи, в тому числі в системі оборони", - заявив Расмуссен в інтерв'ю телекомпанії "Імеді" у вівторок, повідомляє РІА Новости.

За його словами, "Грузія продовжує ці процеси, і ми вітаємо її успіхи на цьому шляху, проте поки дуже рано говорити про точні дати розширення НАТО".

На тему: Генсек НАТО натякнув Росії, що їй не слід втручатися в розширення альянсу

Грузинський контингент виконує миротворчу місію в Афганістані у складі ISAF з серпня 2009 року. З тих пір в цій країні загинули 22 грузинських військових. За даними оборонного відомства, службу в Афганістані несуть більше 1,5 тисячі грузинських військовослужбовців.

Постійний представник РФ при НАТО Олександр Грушко заявляв раніше, що залучення Грузії в НАТО матиме серйозні наслідки для відносин РФ і НАТО та європейської безпеки.