У літаку Моралеса Сноудена не знайшли

Літак болівійського президента Ево Моралеса після короткочасної технічної зупинки в аеропорту Лас Пальмаса на Канарських островах сьогодні вилетів до Болівії, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Зупинка літака болівійського президента на Канарах носила плановий характер і була використана для дозаправки. Літак Моралеса прибув на Канари рейсом з аеропорту Відня, де, через заборон на проліт через повітряний простір деяких європейських країн, він був змушений затриматися на 13 годин.

Напередодні іспанська влада дозволила літаку президента Болівії використовувати повітряний простір країни і здійснити технічну посадку в аеропорту Лас Пальмас де Гран Канарія. Але потім борт болівійського президента приземлився в аеропорту Відня. Через деякий час представники болівійської сторони направили черговий запит з проханням скористатися повітряним простором Іспанії, який було схвалено.

На тему: Дипскандал: Країни ЄС затримали літак президента Болівії, шукаючи там Сноудена

У ніч на середу влада Франції та Португалії відкликала дозвіл на використання повітряного простору та аеропортів країн літаком Моралеса. Лайнер був змушений здійснити посадку у Відні. Причиною цього стали припущення про те, що в літаку міг перебувати екс-працівник американських спецслужб Едвард Сноуден, який розшукується Вашингтоном. Обшук літака у Відні цих припущень не підтвердив. Пізніше сьогодні Франція і Португалія знову дозволили літаку Моралеса використовувати їхній повітряний простір.