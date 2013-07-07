На посадці в аеропорту Сан-Франциско літак з 307 пасажирами зачепив дамбу і загорівся
10:52, 07 липня 2013Світ
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Внаслідок катастрофи пасажирського лайнера Boeing 777 авіакомпанії Asiana Airlines у Сан-Франциско загинуло двоє осіб, 181 госпіталізовано, десятеро з них перебувають у критичному стані.
Літак упав в аеропорту Сан-Франциско / Фото: John Green, sfgate.com
Всього на борту літака, що виконував рейс з Сеула, було 307 осіб - 291 пасажир і 16 членів екіпажу, передає РІА «Новости». Серед пасажирів рейсу були в основному громадяни КНР (141 особа), Південної Кореї (77), США (61), Японії (1).
Причину катастрофи поки що не оголошено. За словами очевидців, машина зайшла на посадку, сильно задерши ніс, і зачепила хвостом дамбу біля торця злітно-посадочної смуги. Це підтверджує картина на місці події - уламки лайнера розкидані, починаючи з берега каналу, розташованого біля краю ЗПС.
За даними агентства Рейтер, обидва загиблі внаслідок авіакатастрофи були громадянами Китаю.
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