На посадці в аеропорту Сан-Франциско літак з 307 пасажирами зачепив дамбу і загорівся

Всього на борту літака, що виконував рейс з Сеула, було 307 осіб - 291 пасажир і 16 членів екіпажу, передає РІА «Новости». Серед пасажирів рейсу були в основному громадяни КНР (141 особа), Південної Кореї (77), США (61), Японії (1).

Причину катастрофи поки що не оголошено. За словами очевидців, машина зайшла на посадку, сильно задерши ніс, і зачепила хвостом дамбу біля торця злітно-посадочної смуги. Це підтверджує картина на місці події - уламки лайнера розкидані, починаючи з берега каналу, розташованого біля краю ЗПС.

За даними агентства Рейтер, обидва загиблі внаслідок авіакатастрофи були громадянами Китаю.