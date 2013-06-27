Поляки не знайшли слідів вибухівки на уламках літака Качинського

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це керівник Головної військової прокуратури Іренеуш Шельонг заявив сьогодні на прес-конференції, презентуючи звіт експертів, котрі підготували його на базі зібраних восени минулого року матеріалів.

"Не було рештків вибухових матеріалів чи наслідків їх розпаду на уламках президентського літака. Не було також слідів матеріалів, які можна було б використати для створення, наприклад, термобаричної бомби", - сказав він.

Шельонг зазначив, що слідчі аналізували матеріал, зібраний не лише з уламків літака, але й інші дані, серед яких результати розтину тіл загиблих у цій авіакатастрофі.

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Представник прокуратури нагадав, що ще в жовтні минулого року слідчі на підставі попередніх даних заявляли про відсутність вибухових речовин у літаку.

Як повідомляв УНІАН, урядовий літак Ту-154, на борту якого перебували 96 польських високопосадовців на чолі з Президентом Лехом Качинським, розбився 10 квітня 2010 року поблизу Смоленська.

Польська та російська комісії назвали головною причиною трагедії помилки пілотів, котрі занадто сильно наблизили літак до землі, де він зачепив крилом дерево, яке розламало крило та призвело до катастрофи.

Водночас представники найбільшої опозиційної польської партії "Закон і справедливість" заявляють про спеціально організований замах на Качинського та переконують, що літак насправді впав внаслідок "двох вибухів".

Наприкінці жовтня 2012 року польська газета Rzeczpospolita опублікувала матеріал, в якому йшлося про виявлення на уламках урядового Ту-154 слідів вибухівки.

Публікація спричинила лавину критичних коментарів, після яких редакція видання зізналася у помилці, а видавець звільнив головного редактора та ще двох відповідальних за цей матеріал працівників газети.

Видання відзначало, що її формулювання про виявлення слідів "тротилу" та "нітрогліцерину" на уламках літака були неправильними, висловлюючи впевненість, що на них були речовини, які "можуть бути слідами вибухових матеріалів".