Президент Болівії погодився надати Сноудену притулок на знак протесту

Про це повідомив президент Болівії Ево Моралес у своїй заяві, здійсненій на знак протесту проти закриття 4 країнами Європи свого повітряного простору для прольоту його літака, пише Сіньхуа.

Моралес сказав, що, надаючи Сноудену притулок, болівійська сторона не відчуває страху з приводу погроз з боку США і європейських країн.

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"Болівія надасть Сноудену притулок після того, як тільки отримає від нього офіційну заяву", - заявив Е. Моралес.

Президент повідомив, що має уявлення про те, хто такий Сноуден, лише завдяки ЗМІ, при цьому США і деякі країни Європи без жодної на те підстави підозрювали Моралеса в перевезенні колишнього працівника ЦРУ на борту власного президентського літака.