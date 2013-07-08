В Іспанії перекинувся пасажирський автобус: 9 загиблих
13:33, 08 липня 2013Світ
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В центральній Іспанії розбився пасажирський автобус.
Його водій не впорався з керуванням, автобус врізався в загороджувальний бар'єр і завалився на бік, повідомляє РБК з посиланням на видання El Pais.
У результаті аварії, яка сталася в провінції Кастилія і Леон, загинули 9 осіб, ще 15 отримали травми. Стан п'яти пасажирів оцінюється як критичний. На вертольоті вони були доставлені в лікарню міста Авіла.
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Поки немає інформації, чи були серед пасажирів автобуса іноземні громадяни.
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