Іномарка врізалась в екскурсійний автобус: є загиблий і поранені

На Львівщині під час зіткнення автомобіля «Citroen Berlingo» із пасажирським автобусом «I-VAN», який прямував із міста Трускавця на екскурсію, загинув водій легковика, травми отримали водій та пасажирка автобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 6 липня у Дрогобицькому районі області на автодорозі «Стрий-Нижанковичі».

Як зазначається у повідомленні, водій автомобіля «Citroen Berlingo» виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення із автобусом «I-VAN». Водій автомобіля - 27-річний мешканець Дрогобицького району, загинув на місці події. Ще двоє людей отримали травми.

На тему: ЗМІ: В Угорщині український мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблі

«Водій автобуса, 51-річний мешканець Трускавця, отримав травму живота. За допомогою до медиків також звернулася пасажирка автобуса, 40-річна мешканка Одеси. У неї - струс головного мозку. Постраждалих було госпіталізовано», - інформує прес-служба обласної ДАІ.

За фактом ДТП проводиться розслідування.