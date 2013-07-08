У мусульман почався священний місяць Рамадан

Згідно з дотримуваними мусульманами приписами, під час Рамадану до заходу сонця не можна їсти, пити, цілувати жінку та багато іншого. Також традиційно під час Рамадану можуть припинятися торгові відносини і державна діяльність. Від деяких обмежень посту звільняються тільки породіллі та подорожні.

На тему: Мусульманам Криму рекомендували лише 2 свята "для проявів любові"

Сьогодні рада муфтіїв Росії закликала мусульман в Сирії та Єгипті у зв'язку з початком священного місяця Рамадан зупинити збройні конфлікти - протиборчі сторони повинні сісти за стіл переговорів, повідомляє РІА Новости.

"Сьогодні ми спостерігаємо конфлікти в Єгипті, Сирії, інших країнах ... Місяць Рамадан завжди був місяцем примирення, коли зупинялися різні конфлікти і кровопролиття", - заявив у понеділок заступник голови Ради муфтіїв Росії, керівник апарату СМР Рушан Аббясов на прес-конференції.

За його словами, російські мусульмани "закликають братів і сестер по вірі ... за допомогою Всевишнього сісти за стіл діалогу і вирішити проблеми шляхом переговорів - у тих державах, де зараз неспокійно".

Також мусульман уже привітав з настанням священного місяця президент США Барак Обама.

"Для 1,5 мільярда мусульман Рамадан - це час глибоких роздумів, посту і благочестя. Це також можливість для сім'ї та друзів зібратися і вшанувати ті принципи, які об'єднують людей різної віри, прихильність миру, справедливості, рівності і співчуттю до інших людей. Ці зв'язки набагато міцніші, ніж розбіжності, які дуже часто розділяють нас", - сказав Обама.

За його словами, американські мусульмани вносять великий внесок у процвітання країни, працюючи в уряді, науці, бізнесі та благодійності. Обама повідомив, що цього року, як і в попередні чотири роки, збирається запросити групу мусульман на трапезу розговіння в Білий дім. Всього в США проживає 2,6 мільйона мусульман - менше 1% населення.

Президент США також запевнив мусульман Близького Сходу та Африки, що Вашингтон працюватиме над демократичними змінами в їх країнах.

За матеріалами: РИА Новости, УНІАН