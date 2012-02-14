Мусульманам Криму нагадали: є лише два свята для «прояву любові»

Духовне управління мусульман Криму заявляє, що День святого Валентина, який відзначається 14 лютого, має язичницьке коріння й заохочує вільні відносини між чоловіками та жінками, й виступає проти його святкування мусульманами, зокрема, кримськими татарами.

Про це повідомила прес-служба ДУМК.

«Усі знаменні дні мусульман можна розділити на дві частини - релігійні та національні. День святого Валентина не значиться в списках свят кримськотатарського народу, й мусульман, тобто це не релігійне і не національне свято», - заявив заступник муфтія мусульман Криму Айдер ІСМАЇЛОВ.

Він зазначив, що в ісламі прояв любові пропонується в Рамазан-байрам і Курбан-байрам. «У ці свята у мусульман заведено дарувати подарунки, радувати членів своєї сім'ї, близьких людей. Якщо в суспільстві відчувається недостатність у теплих відносинах між близькими, друзями або членами сім'ї, то це відбувається через незнання морально-етичних установок ісламу, і виділенням одного дня цю проблему не вирішити», - підкреслив А.ІСМАЇЛОВ.

Він додав, що свята або знаменні дати, які заохочують людей до тих або інших вчинків, повинні мати історичні основи, релігійне або національне коріння. «Також (святами) можуть бути якісь події, які пережили люди, які живуть в одному суспільстві й в одній державі», - заявив заступник муфтія мусульман Криму.