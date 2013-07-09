Болівійці вимагають закрити посольство США

В акції протесту, що проходила біля дипломатичної місії США в Ла-Пасі, брали участь активісти профспілкових рухів, які з плакатами і транспарантами висловлювали обурення у зв'язку з вимушеною посадкою літака президента Болівії у Відні. Організатори маніфестації повідомили, що вони мають намір звернутися до парламенту з проханням прийняти відповідну "норму", яка б передбачала "видворення посольства" США з Болівії.

Демонстранти спалили національні прапори Франції, Іспанії, Португалії та Іспанії, посадовці яких минулого тижня поставили під загрозу життя глави болівійського держави. На їх думку, за всіма цими діями стоять Сполучені Штати.

Болівія та інші країни Латинської Америки засудили інцидент, розцінивши його як спробу замаху на життя Моралеса при грубому порушенні міжнародних угод.