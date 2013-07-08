Хімічна зброя в Сирії: Влада знайшла у сховку опозиції 281 бочку отруйних речовин

Ця партія хімічних речовин включає 79 бочок поліетиленгліколю, 67 бочок моноетіленгліколю, 25 таких само з моноетанолом, 68 - з диетаноламіном і 42 бочки триетаноламіну, повідомляє РІА Новости з посиланням на постпреда Сирії при ООН Башара Джафарі.

"Цього достатньо для знищення цілого міста, якщо не всієї країни", - сказав посол. За його словами, "наразі ведеться розслідування щодо цієї партії хімічних речовин, контроль і спостереження за якою вели збройні антиурядові угруповання".

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Нагадавши, що раніше влада Туреччини затримала на кордоні з Сирією представників опозиції з отруйним газом зарин, Джафарі знову повторив запрошення відвідати з інспекцією його країну високому комісару ООН з роззброєння Анджелі Кейн і групі з розслідування застосування хімзброї у Сирії на чолі зі шведським професором Оці Селстромом.

"Це запрошення знову підтверджує відкритість сирійського уряду щодо співпраці з ООН щодо з'ясування правди про застосування хімзброї у Сирії", - сказав Джафарі. Разом з тим, він підтвердив, що йдеться про можливість інспекцій тільки в районі Алеппо, де влада Сирії звинуватили опозицію в застосуванні хімічної зброї, але не в інших районах країни, як наполягає генсек ООН Пан Гі Мун і західні країни, що підтримують сирійські антиурядові сили .

Конфлікт у Сирії, що не припиняється з березня 2011 року, забрав життя понад 93 тисяч осіб.