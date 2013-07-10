У Туреччині нагородили поліцейських, які відзначилися при придушенні демонстрацій

У ході урочистої церемонії, на якій був присутній і голова місцевої поліції, огюз вручив дипломи та відзнаки 102 поліцейським.

На тему: Турецька поліція розігнала демонстрантів, які зібралися біля парку Гезі

Губернатор похвалив правоохоронців за роботу: «Коли протестуючі почали збирати камені і надягати на обличчя маски, стало ясно, що вони готують провокації. Але поліція проявила витримку і не піддалася на це ». При цьому огюз підкреслив, що не тільки поліція, але і він особисто зіграв важливу роль у тому, щоб «запобігти безладам в Іспарті», повідомляє Lenta.ru.

Губернатор також зазначив, що під час протестів на вулиці міста виходили не більше шести тисяч осіб, більшість з яких «були приїжджими».

З кінця травня по середину червня по всій Туреччині йшли масові акції протесту, учасники яких виступали проти прем'єра-ісламіста Реджепа Тайіпа Ердогана, якого вони звинувачували в авторитаризмі і насадженні своєї ідеології.

Ердоган назвав маніфестантів «терористами, мародерами, неробами і п'яницями». На розгін демонстрацій були кинуті поліцейський спецназ і жандармерія. Через два тижні протести пішли на спад, коли влада пішла на ряд поступок. Зокрема, було скасовано рішення про ліквідацію стамбульського парку Гезі, яке послужило приводом для початку протестів.