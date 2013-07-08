Турецька поліція водометами розігнала демонстрантів біля парку Гезі

У суботу поліцейські вже застосовували сльозогінний газ проти натовпу демонстрантів, які намагалися прорватися в парк, плани з вирубки якого раніше обернулися масовими зіткненнями маніфестантів з поліцією. У понеділок влада міста оголосила про відкриття парку, але через три години поліція вивела з нього людей, очікуючи нових акцій протесту.

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Про це повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Франс Прес.

Акції протесту почалися в Стамбулі в кінці травня через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксим і побудувати на його місці торгово-розважальний комплекс у рамках реконструкції однойменної площі. Протестувальників підтримали половина провінцій Туреччини і турки, які проживають в країнах Європи. Протести переросли в хвилю виступів проти політики прем'єр-міністра Тайіпа Ердогана.

Жертвами заворушень стали п'ять осіб, кількість постраждалих досягла 5 тисяч. Влада Стамбула і Анкари заборонила проводити демонстрації в центрах цих мегаполісів.