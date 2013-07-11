Міністр закликала закрити акаунти у Facebook: ви безкоштовно працюєте на ЦРУ
07:35, 11 липня 2013Світ
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Венесуельський міністр закликала співвітчизників відмовитися від Facebook.
ЦРУ стежить? / Фото: iprexvoices.com
Міністр у справах виправних установ Венесуели Іріс Варела закликала співгромадян закрити акаунти в соціальній мережі Facebook.
«Товариші! Закривайте акаунти в Facebook, ви безкоштовно працюєте на ЦРУ. Ще раз придивіться до справи Сноудена», - цитує Reuters міністра.
На тему: Сноуден - досі в Москві
Офіційний Каракас раніше запропонував викривачу американських спецслужб Едварду Сноудену політичний притулок у Венесуелі, який Сноуден поки не прийняв.
Екс-співробітник ЦРУ стверджує, що Агентство національної безпеки (NSA) США здійснює стеження за користувачами інтернету по всьому світу.
Вважається, що Сноуден знаходиться в даний час в транзитній зоні московського аеропорту Шереметьєво.
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