Міністр закликала закрити акаунти у Facebook: ви безкоштовно працюєте на ЦРУ

Міністр у справах виправних установ Венесуели Іріс Варела закликала співгромадян закрити акаунти в соціальній мережі Facebook.

«Товариші! Закривайте акаунти в Facebook, ви безкоштовно працюєте на ЦРУ. Ще раз придивіться до справи Сноудена», - цитує Reuters міністра.

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Офіційний Каракас раніше запропонував викривачу американських спецслужб Едварду Сноудену політичний притулок у Венесуелі, який Сноуден поки не прийняв.

Екс-співробітник ЦРУ стверджує, що Агентство національної безпеки (NSA) США здійснює стеження за користувачами інтернету по всьому світу.

Вважається, що Сноуден знаходиться в даний час в транзитній зоні московського аеропорту Шереметьєво.

Газета.ру