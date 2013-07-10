Сноуден - досі в Москві
Міністр закордонних справ Венесуели Еліас Хауа заявив у вівторок, що Едвард Сноуден як і раніше знаходиться в Москві, і у Венесуелі його немає.
"Сноудена тут немає, наскільки ми знаємо, він продовжує залишатися в аеропорту в Москві", - сказав Хауа в ефірі каналу Telesur.
За його словами, всі дії Венесуели, що запропонувала притулок Сноуденом, грунтуються виключно на принципах міжнародного права, - повідомляє РІА Новости.
Хауа зазначив, що США намагалися чинити тиск на венесуельський уряд по ситуації з викривачем ЦРУ. "Ми нікому не дозволимо давити на себе, але продовжимо традицію надання допомоги тим, кого переслідують за політичними мотивами", - сказав він.
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Портал WikiLeaks раніше опублікував список з 21 країни, в яких Сноуден запросив притулок. Президент Венесуели заявив про готовність надати політичний притулок Сноудену, проте за останніми даними, Сноуден офіційно пропозицію Венесуели поки не прийняв.