У США саудівській принцесі загрожує 12 років ув’язнення за рабовласництво

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Мешаель Алайбан (Meshael Alayban) була арештована після того, як її колишня домробітниця - громадянка Кенії - повідомила в поліцію, що Алабайн утримувала її в своєму будинку в Каліфорнії проти її волі та змушувала працювати. Жінку найняла родина принцеси в Кенії в 2012 році. Після прибуття в Саудівську Аравію у неї відібрали паспорт, змушували працювати понаднормово, платили менше обіцяного і не давали піти.

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"Це не суперечка про умови договору, це утримання людини проти її волі", - заявив на слуханні в суді прокурор Тоні Ракаукас (Tony Rackauckas).

Суддя призначив заставу в розмірі 5 мільйонів доларів, зобов'язав Алайбан носити датчик GPS для відстеження переміщень і заборонив залишати межі країни без повідомлення.

Сама підозрювана не була присутня на слуханнях.