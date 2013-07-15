В Іраку в результаті серії терактів загинуло майже 40 осіб
09:17, 15 липня 2013Світ
455 0
У Іраку в результаті серії терактів минулої неділі загинуло не менш як 38 осіб.
Вибухи прогриміли в містах Кербела, Насирія, Мусайїб, Кут і Басра незадовго до початку іфтару – традиційної вечірньої трапези під час священного для мусульман місяця Рамадан.
На тему: В Іраку 38 осіб загинуло внаслідок вибуху в кафе
Десятки осіб дістали поранення. Багато хто перебуває в критичному стані, передає ІТАР-ТАСС.
Відповідальність за цю подію поки що не взяло на себе жодне з діючих терористичних угруповань.
За словами експертів, у результаті різкого збільшення за останні місяці напруження між мусульманськими громадами – шиїтами і сунітами – лише з початку липня в країні загинуло більш як триста осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter