В Іраку в результаті серії терактів загинуло майже 40 осіб

Вибухи прогриміли в містах Кербела, Насирія, Мусайїб, Кут і Басра незадовго до початку іфтару – традиційної вечірньої трапези під час священного для мусульман місяця Рамадан.

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Десятки осіб дістали поранення. Багато хто перебуває в критичному стані, передає ІТАР-ТАСС.

Відповідальність за цю подію поки що не взяло на себе жодне з діючих терористичних угруповань.

За словами експертів, у результаті різкого збільшення за останні місяці напруження між мусульманськими громадами – шиїтами і сунітами – лише з початку липня в країні загинуло більш як триста осіб.