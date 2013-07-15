Другу людину у Сеймі Литви визнали винним у фінансових аферах

Віктор Успаскіх, як основний організатор махінацій, завдяки яким бюджет Литви не отримав мільйони літів, засуджений до чотирьох років ув'язнення, а Вонжутайтє – до трьох років у виправній колонії. Суд вирішив не позбавляти волі віце-спікера Гапшіса, але він має відшкодувати державі понад 10 тисяч євро збитків.

Справа щодо організації та використання цими відомими в Литві політиками чорної бухгалтерії розглядалася п’ять років. Слідчі генеральної прокуратури Литви зуміли довести причетність політиків до фінансових афер і створення кримінальної схеми, яка дозволила уникнути сплачення податків.

"Я маю своє життя"

Партнери Партії праці в парламентській коаліції – соціал-демократи – вимагають відставки віце-голови Сейму Гапшіса. Але він заявив, що не вважає себе винним, незважаючи на рішення суду, тому має намір лише призупинити виконання обов’язків заступника спікера.

Відразу після вироку суду пан Успаскіх виїхав до Росії. У Вільнюському аеропорту він зробив заяву, в якій звинуватив слідчих в тому, що вони спотворили факти, а суд звинуватив у політизації справи. Політик пообіцяв повернутися в Литву і розібратися з тими, хто був зацікавлений у цій справі.

"Взагалі суд робить свою роботу, а я маю своє життя", - сказав пан Успаскіх, коментуючи судовий вирок. На запитання журналістів, чи він насправді має намір повернутися до Литви, політик заявив, що не лише повернеться, але й буде працювати, щоб таким людям, які ставлять подібні запитання, не було місця в Литві.

Коаліція під ударом

Прем’єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс, коментуючи вирок суду, сказав, що доля цих трьох людей не позначиться на станы урядової коаліції. Він запевнив журналістів в тому, що коаліція, до якої входить і політична сила Успаскіха, буде ще стабільнішою, а справа не вплине на політичну ситуацію в Литві і міжнародний імідж країни.

Влада Литви, яка до кінця року головує в Європейському Союзі, виконує всі обов’язки, що стоять перед нею, в тому числі готується до саміту Східного Партнерства і ще більше активізує процес підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, - запевнив прем’єр Литви.

Утім, більшість політологів і лідери опозиції вважають, що вирок суду і засудження відомих політиків із числа урядової коаліції призведе до її розпаду і до кризи довіри до уряду.

ВВС Україна