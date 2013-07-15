Біля Курильських островів зустрілися японські та російські винищувачі

Винищувачі Військово-повітряних сил самооборони Японії були підняті в понеділок у зв'язку з польотом літаків ВПС Росії поряд з повітряним простором Японії і над Курильськими островами, чотири з яких є предметом японо-російського територіального спору, передає РІА Новости з посиланням на телеканал NHK.

За словами представників міністерства оборони, два літаки Ту-95 пролетіли від Корейського півострова над Японським морем, пролетіли уздовж японського архіпелагу на північ від острова Хоккайдо. Інший літак - Іл-20 - пролетів над Курильськими островами. Представники японського відомства зазначили, що російські літаки не порушували повітряний простір Японії.

Раніше в понеділок телеканал NHK повідомляв, що група з семи російських військових суден, серед яких фрегати і десантні кораблі, пройшла з Японського моря в Охотське море по протоці Лаперуза. Японська сторона не виключила, що судна беруть участь у великомасштабних військових навчаннях, що проходять в тому регіоні.

У ніч на 13 липня в Росії почалася тижнева раптова перевірка в Східному військовому окрузі. У ній беруть участь понад 160 тисяч військовослужбовців, близько тисячі танків і бойових броньованих машин, 130 літаків і вертольотів дальньої, військово-транспортної, винищувальної, бомбардувальної і армійської авіації, а також 70 кораблів і суден Військово-морського флоту.