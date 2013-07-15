Президент Литви назвала ганьбою країни засудженого віце-спікера Сейму

Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте у понеділок ввечері.

"Обравши в керівництво Сейму обвинувачувану у тяжкому злочині особу, соціал-демократи взяли на себе відповідальність за честь партії і держави. Змирившись після рішення суду з присутністю в керівництві Сейму судимої особи, правляча коаліція компрометує себе і ганьбить державу", - передає позицію президента Delfi.lt.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд у Литві прийняв рішення, згідно з яким лідер Партії праці Віктор Успаських, віце-голова Сейму від цієї ж партії Вітаутас Гапшіс і депутат парламенту Віталія Вонжутайте визнані винними у фінансових махінаціях.