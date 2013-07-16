Президент Польщі закликає не надавати інциденту в Луцьку "особливого значення"

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на главу Польської держави, котрий прокоментував цю справу польським журналістам.

Коморовський також сказав, що ця справа не вплине на його спосіб спілкування з людьми.

"Абсолютно не планую змінювати свого звичайного способу контактування з людьми", - сказав Президент Польщі.

"Маю дуже сердечне прохання, аби не надавати цьому інциденту з Луцька якогось особливого значення, абсолютно не планую змінювати свого звичаю, нормального спілкування з людьми", - сказав Коморовський журналістам у польській місцевості Лебє, де він перебував з візитом.

Він сказав, що його відкритий спосіб спілкування з людьми часом може створювати "якісь неприємності".

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луцьку пройшли заходи з вшанування жертв Волинської трагедії, в яких взяв участь Президент Польщі.

Після богослужіння, яке відбулося в костелі святих Петра й Павла, стався інцидент. Коли Президент Польщі підійшов поспілкуватися з вірянами, які чекали на площі, молодий чоловік із натовпу розбив на його плечі яйце.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).