ЗМІ: Молодик, що напав на Коморовського, виявився запорізьким «антифашистом»

Про причетність хулігана до «Слов'янської гвардії» підтвердили в самій організації.

«Справді, Іван Ш. є одним з постійних учасників спортивних заходів, що проводяться «Слов'янською гвардією», - заявили "антифашисти" виданню 061.ua.

При цьому в організації твердять, що акція її члена не була спланованою і узгодженої з керівництвом.

"Офіційно заявляємо, що інцидент за участю Івана Ш. не є акцією, запланованою і проведеної з відома керівництва «Слов'янської Гвардії». Більше того, на цей момент, через неможливість зв'язатися з ним, ми не маємо змоги озвучити справжні причини, що спонукали Івана Ш. до хуліганських дій щодо президента Республіки Польща пана Коморовського», - запевняє керівник СГ Володимир Рогов.

Ймовірною причиною вчинку в організації називають провокацію.

Натему: Міліція відпустила затриманого за яйце на плечі Коморовського

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Луцьку пройшли заходи з вшанування жертв Волинської трагедії, в яких взяв участь Президент Польщі.

Після богослужіння, яке відбулося в костелі святих Петра й Павла, стався інцидент. Коли Президент Польщі підійшов поспілкуватися з вірянами, які чекали на площі, молодий чоловік із натовпу розбив на його плечі яйце.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).