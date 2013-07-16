Сноуден попросив у Путіна тимчасовий притулок

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден передав офіційний запит про тимчасовий притулок у Росії представнику Федеральної міграційної служби РФ.

Про це повідомив РІА «Новости» член Суспільної палати Росії, адвокат Анатолій Кучерена, який консультував Сноудена.

Кучерена відзначив, що тільки що завершилася його зустріч зі Сноуденом в аеропорту "Шереметьєво", на якій було оформлено офіційне звернення про тимчасовий притулок. За його словами, заяву про тимчасовий притулок Сноуден оформив і передав співробітнику ФМС у його присутності.

На тему: Путін вважає, що США заблокували Сноудена на території Росії

"Цю заяву він оформив при мені, оскільки було дуже багато законодавчих і юридичних питань, і це було його умова, тому я приїхав на зустріч з ним", - сказав адвокат. Він висловив сподівання, що найближчим часом заяву буде розглянуто.