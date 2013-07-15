Путін вважає, що США заблокували Сноудена на території Росії

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден залишить Росію, як тільки в нього з'явиться така можливість.

Про це заявив Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання учасників археологічної експедиції «Гогланд-2013», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія».

«Це в такому стані поки зависло, але як тільки можливість буде кудись переїхати, він, зрозуміло, це зробить. А умови надання політичного притулку йому відомі, судячи з останніх заяв, він якось змінює свою позицію, остаточно ситуація поки не роз'яснилася», - зазначив Президент.

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За його словами, США заблокували Сноудена на території Росії, не дозволяючи іншим країнам проліт літака зі Сноуденом через їх територію.

«Він на нашу територію прибув без запрошення, він не до нас летів, він летів транзитом до інших країн. Але як тільки він опинився в повітрі, це стало відомо, й наші американські партнери, по суті, заблокували його подальший переліт. Вони ж самі налякали всі інші країни, ніхто його брати не хоче, й таким чином вони, по суті, самі заблокували його на нашій території», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в аеропорту «Шереметьєво» Сноуден заявив, що має намір просити в Росії політичного притулку й готовий виконати необхідні для цього вимоги російської сторони.

1 липня Путін повідомив, що Сноуден може залишитися в РФ, якщо захоче, за однієї умови - він повинен припинити завдавати шкоди США. «Якщо він захоче кудись виїхати й хтось його прийме - будь ласка. Якщо він захоче залишитися тут - є одна умова: він має припинити свою роботу, спрямовану на те, щоб завдавати шкоди нашим американським партнерам, як це не дивно прозвучить із моїх вуст», - сказав Путін.

Розшукуваний США екс-співробітник ЦРУ Сноуден із 23 червня перебуває у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У Сполучених Штатах Сноуден звинувачується в розголошенні секретної інформації.

Раніше Білий дім знову заявив, що Вашингтон наполягає на поверненні Сноудена до США.