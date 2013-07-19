Меркель: для захисту електронних данних потрібні міжнародні стандарти

"Ми повинні провести міжнародні переговори і визначити правила – так само, як нам потрібні правила для регулювання фінансових ринків", - заявила вона в західнонімецькому Ашаффенбурзі на передвиборчому заході партії Християнсько-демократичний союз, головою якого є. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Ми дуже відкрито говоритимемо з усіма в світі про те, що означає для нас безпека", - пообіцяла глава уряду ФРН. За її словами, будучи федеральним канцлером, вона "несе відповідальність за безпеку громадян та їх захист від терористичних актів та організованої злочинності".

Однак, це стосується також і забезпечення безпеки даних громадян, вказала канцлер. "Тут має бути знайдений розумний баланс", - резюмувала А.Меркель.