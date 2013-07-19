Кабмін створив делегацію для переговорів про вільну торгівлю з Ізраїлем

Відповідне розпорядження №516 від 11 липня розміщено на сайті уряду.

Делегацію очолив директор департаменту співпраці з СОТ і з питань торгового захисту Міністерства економічного розвитку Сергій Крючков.

Цим самим документом Кабмін затвердив директиви делегації для проведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 р. Президент України Віктор Янукович доручив Мінекономрозвитку протягом 2013 року провести підготовку до проведення переговорів з питання укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем.

Питання про вільну торгівлю Україна та Ізраїль почали обговорювати з кінця 2010 р.