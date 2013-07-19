Кабмін створив делегацію для переговорів про вільну торгівлю з Ізраїлем
04:44, 19 липня 2013Світ
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Кабінет міністрів України створив делегацію уряду для участі в переговорах з укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем
Відповідне розпорядження №516 від 11 липня розміщено на сайті уряду.
Делегацію очолив директор департаменту співпраці з СОТ і з питань торгового захисту Міністерства економічного розвитку Сергій Крючков.
Цим самим документом Кабмін затвердив директиви делегації для проведення переговорів.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 р. Президент України Віктор Янукович доручив Мінекономрозвитку протягом 2013 року провести підготовку до проведення переговорів з питання укладання угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем.
Питання про вільну торгівлю Україна та Ізраїль почали обговорювати з кінця 2010 р.
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