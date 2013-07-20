Рукописи Че Гевари включили до списку ЮНЕСКО

Урочиста церемонія, присвячена включенню до реєстру рукописів Гевари, пройшла у фортеці Сан-Карлос-де-ла-Кабанья у присутності старшої доньки Гевари Алейди.

Рішення було прийнято близько місяця тому і, за словами кубинського координатора програми, є підтвердженням того, що ООН "визнає внесок Че у світову і латиноамериканську революційну думку, що перетворив його на символ повстанського руху, визволення та інтернаціоналізму".

У включену до реєстру колекцію входять 431 рукопис і документи, що відносяться до його життя і творчості. Всього в списку більше тисячі найменувань, - в тому числі його юнацькі записки і болівійський щоденник.