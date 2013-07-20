Рукописи Че Гевари включили до списку ЮНЕСКО
03:05, 20 липня 2013Світ
465 0
Рукописи всесвітньо відомого революціонера Ернесто Че Гевари включені до реєстру документальної спадщини програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу".
Рукописи Че Гевари включили до списку ЮНЕСКО
Урочиста церемонія, присвячена включенню до реєстру рукописів Гевари, пройшла у фортеці Сан-Карлос-де-ла-Кабанья у присутності старшої доньки Гевари Алейди.
Рішення було прийнято близько місяця тому і, за словами кубинського координатора програми, є підтвердженням того, що ООН "визнає внесок Че у світову і латиноамериканську революційну думку, що перетворив його на символ повстанського руху, визволення та інтернаціоналізму".
У включену до реєстру колекцію входять 431 рукопис і документи, що відносяться до його життя і творчості. Всього в списку більше тисячі найменувань, - в тому числі його юнацькі записки і болівійський щоденник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter