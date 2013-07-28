ЗМІ: У ДТП в Білорусі загинули дев’ять людей, з яких троє українці

Як повідомляє Білоруська інформаційна компанія БелаПан з посиланням на Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Білорусі, ДТП сталося о 7.20 на 169-му км автодороги М-8 (кордон РФ (прикордонний перехід Єзерище) — кордон України (прикордонний перехід "Нова Гута")) в районі села Бабиничі, Бабиничської сільської ради Оршанського району.

ДТП сталося на рівній ділянці дороги Санкт-Петербург — Одеса, яка добре проглядається в обидва боки.

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На місці ДТП загинули водій і чотири пасажири "Опель Омега", а також троє пасажирів в "Мерседесі Спринтер", решту постраждалих госпіталізовано, пізніше один з них помер у лікарні, повідомляє РІА Новости.

В "Опелі" перебували 5 людей, усі померли на місці ДТП. У "Мерседесі" - перебували 14 осіб, троє з них загинули на місці, 11 дістали за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту працівниками МНС. Тіла загиблих з понівечиних авто також діставали рятувальники.

Постраждалих госпіталізовано до Оршанської міської лікарні №1. Особи загиблих встановлюються, постраждалі — з Одеської області.

Причини і обставини ДТП встановлюються ДАІ. З постраждалими працюють фахівці психологічної служби МНС.

Як повідомила БелаПАН офіційний представник Слідчого комітету Білорусі Юлія Гончарова, за фактом дорожньо-транспортної пригоди в Оршанському районі, порушено кримінальну справу за ч.3 ст.317 КК (порушення правил дорожнього руху, що спричинило через необережнвсть смерть двох і більше осіб).

Як сказала Гончарова, на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, в "Опелі", зареєстрованому в Санкт-Петербурзі, перебували громадяни Узбекистану і один громадянин Азербайджану.

СК сповістила про те, що сталося, консульства Росії й України в Білорусі.