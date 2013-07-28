ДТП у Криму: семеро українців і двоє росіян одержали травми

У Криму семеро українців і двоє росіян одержали травми через зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля.

Як повідомила прес-служба кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, учасниками ДТП стали Mercedes-Benz Vito і Volkswagen Passat.

Аварія сталася на 17-му кілометрі дороги «Севастополь – Ялта» в другій половині суботи, 27 липня.

«Семеро з постраждалих є жителями України, двоє - жителі Росії. З травмами різного ступеня важкості їх доставлено до лікарні в Ялті», - йдеться в прес-релізі.

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Інших подробиць ДТП рятувальники не повідомили.