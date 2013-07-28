ДТП у Криму: семеро українців і двоє росіян одержали травми
11:52, 28 липня 2013Суспільство
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У Криму в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля постраждали 9 осіб
Аварія сталася на 17-му кілометрі дороги «Севастополь – Ялта»
У Криму семеро українців і двоє росіян одержали травми через зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля.
Як повідомила прес-служба кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, учасниками ДТП стали Mercedes-Benz Vito і Volkswagen Passat.
Аварія сталася на 17-му кілометрі дороги «Севастополь – Ялта» в другій половині суботи, 27 липня.
«Семеро з постраждалих є жителями України, двоє - жителі Росії. З травмами різного ступеня важкості їх доставлено до лікарні в Ялті», - йдеться в прес-релізі.
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Інших подробиць ДТП рятувальники не повідомили.
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