Росія профінансує переозброєння таджицької армії

Про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив за підсумками переговорів між президентами Росії і Таджикистану Володимиром Путіним та Емомалі Рахмоном.

"В цілому програма готова: там частину майна, частина техніки передається і вже передана на безоплатній основі, а частина буде зараз фінансуватися", - сказав він журналістам.

С. Шойгу також повідомив, що цього ж дня Міноборони отримало додаткове доручення оцінити фінансування з урахуванням нових ризиків (виведення коаліційних сил з Афганістану в 2014 році).

Глава військового відомства висловив сподівання, що виведення військ коаліції з Афганістану не позначиться на завданнях російської військової бази в Таджикистані: "Сподіваємося, що ні. Але в будь-якому випадку ми повинні враховувати всі ризики, які можуть виникнути, тим більше що у Радянського Союзу, у Росії є багатий досвід виходу і що за цим наставало ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.