США призупиняють роботу своїх посольств у деяких країнах

Як повідомляє НТВ.ру, у Держдепартаменті США заявили, що американські дипвідомства в ряді країн будуть закриті в неділю, 4 серпня.

У США є якась інформація, яка і стала приводом для призупинення роботи посольств і консульств, повідомила на брифінгу заступник начальника прес-служби держдепартаменту США Марі Харф. Вона відмовилася пояснити, про яку саме загрозу йдеться, а також у яких країнах американські дипмісії призупинять роботу.

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Останнє подібне попередження щодо роботи американських посольств прозвучало у вересні минулого року у зв'язку з трагічною датою 11 вересня.