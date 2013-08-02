США призупиняють роботу своїх посольств у деяких країнах
09:18, 02 серпня 2013Світ
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У неділю, 4 серпня, робота американських посольств в деяких країнах буде призупинена.
Посольства США закриють на деякий час
Як повідомляє НТВ.ру, у Держдепартаменті США заявили, що американські дипвідомства в ряді країн будуть закриті в неділю, 4 серпня.
У США є якась інформація, яка і стала приводом для призупинення роботи посольств і консульств, повідомила на брифінгу заступник начальника прес-служби держдепартаменту США Марі Харф. Вона відмовилася пояснити, про яку саме загрозу йдеться, а також у яких країнах американські дипмісії призупинять роботу.
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Останнє подібне попередження щодо роботи американських посольств прозвучало у вересні минулого року у зв'язку з трагічною датою 11 вересня.
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