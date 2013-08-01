США вводять нові санкції проти Ірану

Зокрема, законопроект передбачає додаткове скорочення експортних поставок нафти з Ірану на 1 мільйон барелів щодня протягом року, повідомляє РІА Новости. Законопроект прийнятий 400 голосами проти 20, йому ще належить пройти сенат і підписання у президента Барака Обами.

Голосування пройшло незадовго до вступу на посаду обраного президента Ірану Хасана Роухані, який відбудеться цієї неділі. США підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю, Тегеран це заперечує і заявляє, що його ядерна програма переслідує мирні цілі. Поряд з санкціями ООН та інших міжнародних організацій, США ввели і власні санкції проти Ірану з метою змусити країну відмовитися від ядерної програми.

Незважаючи на легке проходження законопроекту в конгресі, нові санкції проти Ірану знаходять і опозицію в американському суспільстві. Так, Національна рада американців іранського походження (NIAC) заявив, що нові санкції контрпродуктивні, оскільки підривають можливості для відновлення дипломатичних зусиль щодо Ірану. Однак, в конгресі взяла гору жорстка лінія: незважаючи на те, що понад 130 депутатів приєдналися раніше до заклику провести нові переговори з Іраном, майже всі вони проголосували за нові санкції.