Путін доручив відзначити визволення України від фашистів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в переліку доручень Президента РФ за підсумками засідання Російського організаційного комітету «Перемога».

Зокрема, уряду РФ доручено надати до 15 жовтня пропозиції про участь «російської сторони в ювілейних заходах, що проводяться в Республіці Білорусь, Республіці Молдова і в Україні, присвячених звільненню їх територій від німецько-фашистських загарбників».

На цю тему: Кабмін затвердив план підготовки до 70-річчя визволення від фашистів

Окрім цього, російський уряд повинен представити пропозиції про участь Росії в ювілейних заходах, що проводяться країнами антигітлерівської коаліції, присвячених розгрому німецько-фашистських військ, а також 70-річчю звільнення Освенцима радянськими військами.

Також доручено збільшити щорічне фінансування за рахунок бюджетних асигнувань федерального бюджету робіт із догляду за радянськими (російськими) військовими похованнями і меморіалами за кордоном.

Окрім цього, уряду доручено до 1 березня 2015 року підготувати пропозиції про участь 9 травня 2015 року у військовому параді в Москві, на Красній площі, підрозділів збройних сил держав-учасниць СНД і країн антигітлерівської коаліції, а також участі ветеранів війни, які проживають у державах-учасницях СНД та інших іноземних державах, у святкових заходах у Москві, присвячених 70-річчю Перемоги у війні 1941-1945 років.

Путін також доручив організувати демонстрацію кращих радянських і російських документальних і художніх фільмів, присвячених війні 1941-1945 років, на території Російської Федерації, а також у закордонних установах МЗС Росії, російських центрах науки та культури й на російських військових базах, розташованих за кордоном.

На цю тему: У Львові суд заборонив масові заходи до 69-ї річниці визволення міста від фашистів

Окрім цього, уряд РФ повинен організувати роботу з пошуку невідомих героїв Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, оприлюднення їхніх імен і вручення їм (передачу сім'ям загиблих (померлих) ветеранів) нагород, не вручених раніше.

Як повідомлялося, в 2014 році в Україні пройдуть святкові заходи, присвячені 70-річчю звільнення її території від нацистів у ході Великої Вітчизняної війни.