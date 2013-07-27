У Львові суд заборонив масові заходи до 69-ї річниці визволення міста від фашистів

Львівський окружний адміністративний суд заборонив проводити 27 липня масові заходи на Пагорбі слави у Львові.

Про це повідомили УНІАН у юридичному управлінні Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 26 липня, за позовом виконавчого комітету Львівської міської ради відбулось судове засідання щодо заборони проведення масових заходів у Львові 27 липня на Пагорбі слави. Окружний адміністративний суд задовольнив позов.

«У міську раду було подано заявки про проведення масових заходів в суботу, 27 липня, в одному місці – на Пагорбі слави. Заходи також мали б відбутись в однаковий час. Тому ми звернулись в суд, аби заборонити у цей день проведення масових заходів. Також міське управління міліції звернулось до міської ради з листом-рекомендацією клопотати в суді про забору масових заходів», - повідомили в юридичному управлінні Львівської міської ради.

Заявки про проведення масових заходів 27 липня у Львові подали представники Антифашистського комітету та організації «Сокіл».

У коментарі УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк зазначив, що комуністи, антифашисти і ветерани сьогодні у Львові мали намір з 11.00 до 12.00, на площі біля Вічного вогню Пагорба слави, провести урочистий мітинг присвячений 69-й річниці визволення міста Львова від німецько-фашистських загарбників.

«Однак, представники громадської організації «Сокіл», які є, фактично, молодіжним крилом партії «Свобода», щоб не допустити проведення наших заходів - подали заявки на проведення якихось своїх міроприємств. Нам, прогнозовано, заборонили проводити мітинг і, фактично. позбавили права ветеранів святкування визволення рідного міста», - зазначив Калинюк.