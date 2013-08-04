У Росії на будівлі ФСКН на прапорі переплутали кольори (фото)

Фотографії банера опубліковані користувачами твіттера.

На тему: Навпроти Кремля повісили екстремістський банер

На знімках видно, що автори банера «Десять років на службі Батьківщині» поміняли місцями дві смуги російського триколора. В результаті червона смуга, яка повинна була бути знизу, виявилася посередині, а її місце зайняла синя. Сучасного прапора аналогічного забарвлення в довідниках знайти не вдалося, повідомляє Lenta.ru.

У свою чергу представник прес-служби відомства заявив РІА Новости, що банер просто перекинувся через вітер. У той же час на фотографії помітно, що зверху (біла) смуга триколора залишилася на своєму місці. Якби банер з правильним прапором перекинувся, то саме вона помінялася б місцями з червоною, в той час як синя смуга в будь-якому випадку виявилася б посередині.

Крім того, букви і російський герб, що є сусідами на банері з триколором, також не виглядають перевернутими. Представник ФСКН також не пояснив, як вітер міг повернути намертво прикріплений до стіни односторонній банер.

За останні кілька місяців це вже не перший випадок плутанини з кольорами російського прапора. Зокрема, в липні над адміністрацією підмосковного Домодєдово підняли перевернутий триколор, що викликав у блогерів асоціації з прапором Сербії. Крім того, перевернутим російський прапор опинився і на золотих медалях, які в кінці червня вручили відмінникам в декількох московських школах.