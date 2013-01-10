Навпроти Кремля почепили екстремістський банер
07:48, 10 січня 2013Світ
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У четвер вранці невідомі зловмисники вивісили на Великому Кам'яному мосту в Москві банер з екстремістською символікою.
Поліцейські зняли екстремістський банер / Фото: @ berillii
Як повідомляє "Коммерсант FM", розтяжку виявили на мосту правоохоронці, вони ж і зняли банер.
За непідтвердженою інформацією, пише РБК, "транспарант" сфотографував журналіст одного з інформаційних інтернет-порталів. Його нібито затримали і доставили у відділ поліції для дачі пояснень, після чого відпустили, повідомляє Росбалт.
Додамо, що це не перший подібний випадок. Як писав "Росбалт", в лютому минулого року на Софійській набережній навпроти Кремля був розміщений плакат з написом "Путін, йди!". Акція відбулася напередодні опозиційного мітингу.
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