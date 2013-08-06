Азербайджан і Туреччина можуть об'єднати свої армії - у Росії б'ють тривогу

Про це повідомив депутат Міллі Меджлісу (парламенту) Азербайджану, член парламентського комітету з безпеки і оборони Захід Орудж.

"Спільні навчання, проведені військовими підрозділами Азербайджану і Туреччини, доводять, що обидві держави формують єдиний погляд на регіональні проблеми і питання безпеки, і, поряд з економічними, політичними і дипломатичними підставами цих відносин, створюється і найважливіший їх компонент - військовий", - цитує Оруджа Trend.az.

Формула співпраці має бути відновлена ​​не в форматі "Одна нація, дві держави", а в контексті "Одна нація, єдина армія", сказав депутат.

"У цій сфері Азербайджан і Туреччина здійснюють спільні стратегічні кроки. Надалі, розширивши можливості, можна створювати військові з'єднання, загони, які виконують одну й ту ж місію певного напряму. Для цього є політична воля, достатньо ресурсів", - сказав член парламентського комітету.

Російські аналітики вже б'ють тривогу. Як наголошується, злиття армій Туреччини та Азербайджану може змінити карту Євразії.

"Поява однією з найпотужніших армій НАТО на Каспії загрожує для Росії втратою Кавказу і виходів до південних морів", - пише, зокрема, у своїй статті для Росбалта Віктор Ядуха.