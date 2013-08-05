У Туреччині звинуваченим у спробі перевороту дали довічні терміни

У так званій справі Ерґенекон суд виправдав 21 обвинуваченого і виніс 20-річні вироки для декількох інших, а колишнього начальника генштабу турецької армії Ількера Башбуга та кількох військових високопосадовців засуджено до довічного ув'язнення.

Також на лаві підсудних перебувають інші офіцери турецької армії, адвокати, викладачі вишів та журналісти. Суд над ними триває з 2007 року.

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Серед звинувачень, які їм висувають – членство у «терористичній організації» Ерґенекон, підпал, незаконне володіння зброєю, підбурювання до збройного повстання проти прем’єра Реджепа Тайїпа Ердогана і його Партії справедливості і розвитку.

Довкола будівлі суду в містечку Сіліврі неподалік Стамбула чергує поліція, встановлена металева загорожа.

Світська опозиція Туреччини засуджує цей процес, який почався в 2008 році, називаючи його полюванням на відьом, метою якого є припинення критику уряду.

Під час зачитування вироку обвинуваченим перед будівлею суду зібралися сотні людей. Кілька агресивно налаштованих груп протестувальників розпочали сутички з поліцією, яка оточила будівлю та застосувала сльозогінний газ і водомети.

Як відомо, військові в Туреччині традиційно вважають себе захисниками світського курсу країни і в 1960-80-х роках тричі влаштовували військові перевороти, коли, на їхню думку, до влади наближалися ісламісти. Але після приходу до влади Ердогана й його партії, яка веде свою історію теж із ісламістських кіл, вплив військових у Туреччині значно зменшився.

За матеріалами: Радіо Свобода, РІА Новости