Путін відмовився від мандата

Учора з`явилася інформація, що перший номер федерального списку «Єдиної Росії» Володимир Путін депутатом працювати не буде, що, власне, і передбачалося. «Це не політичне, а чисто технічне рішення», - прокоментував глава виконкому «Єдиної Росії» Андрій ВОРОБЙОВ. Путінський мандат дістанеться товаришам з регіонального списку партії, можливо, з Магадана.

Теоретично Путін міг притримувати мандат і, переставши бути президентом, піти працювати в Думу. Закон дозволяє відкласти виконання депутатських обов`язків до потрібних часів. І, звичайно ж, товариші по партії радісно вибрали б Путіна головою парламенту. Але він відмовляється від мандата зараз, а значить, не стане і спікером Думи. Схоже, ще одним місцем майбутнього працевлаштування Путіна стало менше, інтрига зберігається.

Всього в «Єдиній Росії» буде більше сотні відмовників - це міністри, губернатори і інші «паровози», які до парламенту партію ввозять, але працювати в нього не йдуть, вважаючи за краще трудитися на благо партії (і народу) на своїх місцях.

Комсомольська правда