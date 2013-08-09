Американські безпілотники завдали ударів по території Ємену

Американські безпілотні літальні апарати (БПЛА) завдали три ракетних удари по різних цілях на території Ємену, знищивши 12 бойовиків "Аль-Каїди", передає РІА "Новости".

Протягом останніх двох тижнів американські безпілотники активізували свої дії у повітряному просторі Ємену. Жертвами ударів БПЛА за цей час, за даними єменських військових, стали 34 ісламістських екстремісти.

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У четвер безпілотники обстріляли цілі в провінціях Сана і Хадрамаут. Всі три удари були нанесені по автомобілях, в яких знаходилися ймовірні бойовики.

Крім того, безпілотні апарати в четвер кілька годин баражували над столицею Ємену Саною.

Два дні тому США вивезли частину співробітників посольства з Ємену на військово-транспортному літаку у зв'язку з можливою терористичною загрозою.