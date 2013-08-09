Американські безпілотники завдали ударів по території Ємену
Американські безпілотники завдали ударів по території Ємену, знищивши 12 бойовиків.
Американські безпілотні літальні апарати (БПЛА) завдали три ракетних удари по різних цілях на території Ємену, знищивши 12 бойовиків "Аль-Каїди", передає РІА "Новости".
Протягом останніх двох тижнів американські безпілотники активізували свої дії у повітряному просторі Ємену. Жертвами ударів БПЛА за цей час, за даними єменських військових, стали 34 ісламістських екстремісти.
На тему: Безпілотник вбив одного з лідерів Аль-Каїди
У четвер безпілотники обстріляли цілі в провінціях Сана і Хадрамаут. Всі три удари були нанесені по автомобілях, в яких знаходилися ймовірні бойовики.
Крім того, безпілотні апарати в четвер кілька годин баражували над столицею Ємену Саною.
Два дні тому США вивезли частину співробітників посольства з Ємену на військово-транспортному літаку у зв'язку з можливою терористичною загрозою.