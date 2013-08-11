В Аргентині з висоти 9 поверху впала кабіна колеса оглядання, загинули діти
11:27, 11 серпня 2013Світ
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В Аргентині у парку розваг обірвалася кабіна колеса оглядання, загинули дві дівчинки. Ще сім отримали поранення, троє з них діти.
Кабіна впала з висоти приблизно в 30 метрів / Фото : finland.grandtour.ru
Трагедія сталася учора на атракціонах в аргентинському місті Росаріо, розташованому за 320 км від столиці.
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З невідомих причин одна з кабін з людьми відірвалася від колеса оглядання і впала з висоти приблизно в 30 метрів, передає ІТАР-ТАСС.
Постраждалих з різними переломами доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога. Розпочато розслідування інциденту.
Як повідомляв УНІАН, у горах Швейцарії фунікулер впав і розбився об скелю. У результаті загинула подружня пара. Їхній однорічний малюк отримав серйозні травми.
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