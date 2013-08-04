У Швейцарії молоде подружжя загинуло, зірвавшись з фунікулера

У горах Швейцарії фунікулер впав і розбився об скелю. У результаті загинула подружня пара. Їхній однорічний малюк отримав серйозні травми.

На тему: Трирічну дитину врятували від падіння з вікна

Трагедія сталася в кантоні Швіц, передає РІА "Новости". Фунікулер з невідомих причин відчепився від троса через 900 м після старту і звалився з висоти 30 м.

Як з'ясувалося в результаті розслідування, фунікулер не був призначений для перевезення людей.