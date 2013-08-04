У Швейцарії молоде подружжя загинуло, зірвавшись з фунікулера

13:47, 04 серпня 2013
Світ
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У Швейцарії подружжя загинуло, зірвавшись з фунікулера, їхня дитина вижила.

У Швейцарії подружжя загинуло, зірвавшись з фунікулера, їхня дитина вижила / Фото: markych.livejournal.com

У горах Швейцарії фунікулер впав і розбився об скелю. У результаті загинула подружня пара. Їхній однорічний малюк отримав серйозні травми.

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Трагедія сталася в кантоні Швіц, передає РІА "Новости". Фунікулер з невідомих причин відчепився від троса через 900 м після старту і звалився з висоти 30 м.

Як з'ясувалося в результаті розслідування, фунікулер не був призначений для перевезення людей.

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