У Швейцарії молоде подружжя загинуло, зірвавшись з фунікулера
13:47, 04 серпня 2013Світ
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У Швейцарії подружжя загинуло, зірвавшись з фунікулера, їхня дитина вижила.
Фунікулер з невідомих причин відчепився від троса / Фото: markych.livejournal.com
У горах Швейцарії фунікулер впав і розбився об скелю. У результаті загинула подружня пара. Їхній однорічний малюк отримав серйозні травми.
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Трагедія сталася в кантоні Швіц, передає РІА "Новости". Фунікулер з невідомих причин відчепився від троса через 900 м після старту і звалився з висоти 30 м.
Як з'ясувалося в результаті розслідування, фунікулер не був призначений для перевезення людей.
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