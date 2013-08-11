В Іраку жертвами серії терактів стали майже 80 людей

Вчора десятки автомобілів, начинених вибухівкою, підірвали в різних містах Іраку, у районах, переважно населених мусульманами-шиїтами.

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Внаслідок нападів загинуло близько 80 людей, які перебували на базарах, вулицях та парках, святкуючи завершення Рамадану, передає Еuronews.

Лише у Багдаді пролунало 12 вибухів. Напади сталися ще у 4 містах.

Внаслідок вибуху у Туз-Хурмату, що на півночі країни, принаймні 10 людей загинули, ще понад 45 поранені.

Поліція підозрює, що нападник у Туз-Хурмату мав намір привести бомбу в дію біля офісу курдської партії, але не зміг під‘їхати ближче через щільну охорону.

За даними ООН, у липні в Іраку загинуло понад 1 тис. людей – це найбільше з 2008 року.

Стосунки між іракськими сунітами, шиїтами та курдами загострилися на тлі кризи у сусідній Сирії та після торішнього виведення з Іраку американських військ.